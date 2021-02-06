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Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 6 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві знову проводять акцію протесту. Активісти закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заблокувати пропагандистський телеканал.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола".

Наразі присутні активісти доводять свою позицію, виступаючи перед іншими. Конфліктів і зіткнень не спостерігається.

Будівлю телеканалу посилено охороняють правоохоронці.

"Наш"! Головний фронт російсько-української війни наразі якраз під офісом московського гадючника! Ставайте до лав захисників України - приходьте і зробіть свій внесок у перемогу!" - закликають організатори акції протесту.

Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 01
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 02
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 03
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 04
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 05
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 06
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 07
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 08
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 09
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 10
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 11
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 12

Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 13
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 14

Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.

Топ коментарі

  • Глеб123
    Закрывать надо не только инфопомойки, а в первую очередь их хозяев
  • саша паламарчук
    Побажання кАналу не наш

    Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник" - Цензор.НЕТ 1312
  • oleg1966
    Закроют 100 процентов этот ватный гадюшник
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