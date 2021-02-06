Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві знову проводять акцію протесту. Активісти закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заблокувати пропагандистський телеканал.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола".

Наразі присутні активісти доводять свою позицію, виступаючи перед іншими. Конфліктів і зіткнень не спостерігається.

Будівлю телеканалу посилено охороняють правоохоронці.

"Наш"! Головний фронт російсько-української війни наразі якраз під офісом московського гадючника! Ставайте до лав захисників України - приходьте і зробіть свій внесок у перемогу!" - закликають організатори акції протесту.





























Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.