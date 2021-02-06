Під час пожежі в житловому будинку на Дніпропетровщині загинув його власник, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Близько 7:00 6 січня під час пожежі в житловому будинку в Дніпропетровській області загинув його власник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку на вулиці Садова селища Новопідгороднє Межівського району Дніпропетровської області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині житлової кімнати і вогонь перекинувся на перекриття будинку.

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Вогнем пошкоджено речі, меблі, підлогу та перекриття будинку.

Пожежу локалізовано о 7:38 і ліквідовано о 8:18.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло власника будинку, 1958 року народження, без ознак життя.







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