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У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух. ФОТОрепортаж

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У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Молодий буковинець", про це повідомили у відділі комунікацій Чернівецької обласної поліції.

За повідомленням пресслужби, сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" на вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

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На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.

У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон з газом

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Як пізніше повідомили в відділі комунікації поліції Чернівецької області, за попередніми даними в результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


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Фото: издание "Молодий буковинець"

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Какая чудесная картинка для рашаТВ! "В Украине взорвали Майдан!" У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 8925
    Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
  • Tat Prut
    У посетителя из сопредельного гос-ва, при виде очереди, которая выстроилась за портретом Бандеры, рванул пукан.
  • Andy Jumeirach
    бункерный фюрер всея паРаши - рукаплещет,
    диды мавзолейные в васторге,
    сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом
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