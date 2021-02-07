У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух. ФОТОрепортаж

У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Молодий буковинець", про це повідомили у відділі комунікацій Чернівецької обласної поліції.

За повідомленням пресслужби, сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" на вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.



На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.



У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон з газом

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Як пізніше повідомили в відділі комунікації поліції Чернівецької області, за попередніми даними в результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





Фото: издание "Молодий буковинець"