Трьох нелегалів затримали на українсько-словацькому кордоні, - ДПСУ. ФОТО

Учора ввечері прикордонники Чопського загону спільно зі словацькими колегами затримали трьох іноземців, які в обхід пунктів пропуску намагалися потрапити до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Одного з порушників виявив прикордонний наряд відділу "Ужгород", до складу якого входив військовослужбовець строкової служби. Незнайомець пробирався через ліс у бік Словаччини. Він не мав при собі документів та назвався громадянином Лівії.

Під час затримання правопорушника прикордонники помітили ще двох чужинців, які, побачивши правоохоронців, вдалися до втечі. Військовослужбовці негайно поінформували про них Прикордонну поліцію Словаччини. В результаті, словацькі колеги затримали двох осіб чоловічої статі. Вони також не мали паспортних документів, проте назвалися громадянами Непалу.

Затриманого на українській стороні доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та складання відповідних процесуальних документів. Після встановлення особи та обставин правопорушення іноземця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Інших двох правопорушників буде передано на територію України у порядку реадмісії.