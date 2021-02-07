Новини • Закриття каналів Медведчука

"Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину Козака Лавренюк. ФОТО

1244328
"Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину Козака Лавренюк. ФОТО
Центр "Миротворець" вніс в свою базу цивільну дружину народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворця".

Підкреслюється, що Лавренюк є поплічником російських окупантів. "Миротворець" інкримінує їй фінансування російських окупантів і порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", - зазначають у "Миротворці".

Також читайте: Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"

Зазначимо, що "Миротворець" публікує інформацію про людей, які, на думку авторів сайту, становлять загрозу українській державі і суспільству або вчинили злочини проти основ національної безпеки.

Миротворець вніс до своєї бази цивільну дружину Козака Лавренюк 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Баба і кіт

    Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



    "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 9015
  • Evro7
    Прекратите называть это говно оппозицией, это враги Украины, а с врагом нужно поступать соответственно
  • Гыг с Вами
    а как у тебя успехи,свинопес? "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 1930

    "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 3901
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини