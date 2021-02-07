"Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину Козака Лавренюк. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворця".
Підкреслюється, що Лавренюк є поплічником російських окупантів. "Миротворець" інкримінує їй фінансування російських окупантів і порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.
"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", - зазначають у "Миротворці".
Зазначимо, що "Миротворець" публікує інформацію про людей, які, на думку авторів сайту, становлять загрозу українській державі і суспільству або вчинили злочини проти основ національної безпеки.