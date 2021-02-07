Opel занесло на трасі й викинуло на "зустрічку" на Тернопільщині: травмовано 7 осіб, зокрема дитину. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний мінібус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.
На момент події в Opelі перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких - двоє неповнолітніх. В іншому авто - двоє людей.
В результаті ДТП шестеро потерпілих мають легкі тілесні ушкодження, а 13-річний хлопець - черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні", - сказано в в повідомленні.
Попередня причина автопригоди - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов.