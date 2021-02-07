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Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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7 лютого - Міжнародний день солідарності з Білоруссю. З цієї нагоди в Києві відбувся марш солідарності.

Про це повідомляє корреспондет Цензор.НЕТ із місця події.

Учасники маршу пройшлися маршрутом: Михайлівська площа - Володимирський пішохідний міст - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Організатори акції закликали громадян України, які підтримують білорусів, долучитися до акції солідарності з Білоруссю.

За даними нашого кореспондента, учасники на Володимирській гірці під акомпанемент барабанів співали пісні, які символізують незалежність Білорусі. У небо за допомогою дрона запустили великий прапор Білорусі.

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"За цей час білоруси показали свою рішучість, хорошу самоорганізацію, сміливість, щире бажання змін і солідарність одне з одним", - підкреслюють організатори.

"Солідарність не має меж! Слава Україні! Живе Білорусь!" - гасла події.

Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 01
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 02
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 03
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 04
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 05
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 06
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 07
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 08
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 09
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 10
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 11
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 12
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 13
Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва 14

Фото і відео Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5849
  • Rino Onix
    Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 689
  • Sophia-Maria Duglass
    Да пропукали они всю энергию протеста
    Никто даже БРУСЧАТКУ В РУКИ НЕ ВЗЯЛ
    ЗАТО ПАСУТЬСЯ НА украинских сайтах и учат нас как жить
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