Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє корреспондет Цензор.НЕТ із місця події.
Учасники маршу пройшлися маршрутом: Михайлівська площа - Володимирський пішохідний міст - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Організатори акції закликали громадян України, які підтримують білорусів, долучитися до акції солідарності з Білоруссю.
За даними нашого кореспондента, учасники на Володимирській гірці під акомпанемент барабанів співали пісні, які символізують незалежність Білорусі. У небо за допомогою дрона запустили великий прапор Білорусі.
"За цей час білоруси показали свою рішучість, хорошу самоорганізацію, сміливість, щире бажання змін і солідарність одне з одним", - підкреслюють організатори.
"Солідарність не має меж! Слава Україні! Живе Білорусь!" - гасла події.
Фото і відео Олег Богачук