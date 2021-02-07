П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Вранці 7 лютого у Львові нетверезий водій на BMW розбив чотири автомобілі та намагався втекти. Інцидент стався на перехресті вулиць Лисенка та Короленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що о 5:00 патрульні помітили BMW, який на великій швидкості врізався в бордюр. Після цього водій поїхав далі і невдовзі скоїв ДТП.

Він наїхав на припаркований Audi A6. За інерцією машина ударила Volkswagen Caddy, який вдарив уже Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Винуватець аварії намагався втекти з місця події, однак патрульні заблокували його автомобіль.

З’ясувалося, що за кермом машини був 32-річний іноземець. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої "Drager" показала 1,19 проміле. Це вшестеро перевищує норму.

На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Крім того, на нього винесли постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. У нього не було поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Загалом за добу патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.

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