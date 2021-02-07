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П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

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Вранці 7 лютого у Львові нетверезий водій на BMW розбив чотири автомобілі та намагався втекти. Інцидент стався на перехресті вулиць Лисенка та Короленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що о 5:00 патрульні помітили BMW, який на великій швидкості врізався в бордюр. Після цього водій поїхав далі і невдовзі скоїв ДТП.

Він наїхав на припаркований Audi A6. За інерцією машина ударила Volkswagen Caddy, який вдарив уже Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Винуватець аварії намагався втекти з місця події, однак патрульні заблокували його автомобіль.

З’ясувалося, що за кермом машини був 32-річний іноземець. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої "Drager" показала 1,19 проміле. Це вшестеро перевищує норму.

На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Крім того, на нього винесли постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. У нього не було поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Загалом за добу патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.

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Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 01
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 02
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 03
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 04
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 05
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 06

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Топ коментарі

  • nightly hawks
    В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
    Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
    По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
  • Лариса fb3d953c
    Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
  • Eugene Boyko
    Сльози мішают мнє гаваріть...
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