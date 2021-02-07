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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ

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Терористи ОРЛО підтвердили захоплення в заручники двох громадян України - Олександра та Ігоря Борисових - в окупованій Кадіївці 6 січня.

Про це повідомив у фейсбуці засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

Бойовики звинувачують братів у скоєнні теракту, сприянні тероризму та шпигунстві. За інформацією правозахисника, до братів застосовували тортури.

"Стало відомо, що до братів Борисових застосовували тортури, зокрема електричний струм під час допиту, і вони потребують медичного огляду та лікування", - повідомив Лисянський.

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Ні адвокат, ні родичі Борисових не змогли отримати доступ до затриманих. Наразі їх утримують у слідчому ізоляторі "МГБ" на вулиці Радянській у Луганську.

Як повідомляє Громадське радіо, адвокат затриманих двічі намагався зустрітися з Борисовими, проте терористи відмовляють йому в цьому.

Родичі Олександра та Ігоря Борисових не зверталися до омбудсмена України Людмили Денісової за фактом затримання братів.

Олександр Борисов займається перевезеннями людей з окупованої на підконтрольну владі територію. Його брат Ігор працює майстром на СТО, а також недавно вони відкрили магазин продуктів. За інформацією Лисянського, Борисови постійно мешкають у Кадіївці, до правоохоронних органів стосунку не мають.

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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 01
Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 02

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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 03

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    по фото явно "святые лица" "одухотворенный один таксовал НЕЗАКОННО с Украины в Свинарник ОРЛДО второй СТО имел магазинчик приработали продуктов также тема еще та контрабанда и прочая лабуда какие они граждане Украина?? вы пробейте там давно по несколько Пашпортов с Курицами двух головыми имеется у этих "громодян" одно гарно что россияне начинают кренделя и пенделя раздавать преданным пэтриотам свинарника ОРЛДО...
  • Serge Coalminer 94e34c80
    7 лет были внепалитики...!!! Пилили бабло на перевозках..а тут вдруг про Украину вспомнили
  • Вася Шевченко f77d76ba
    обменный фонд набирают...
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