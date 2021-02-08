Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни. ФОТО

Регбісти збірної Грузії перед переможним матчем чемпіонату Європи проти Росії утворили на полі обриси кордонів своєї країни з окупованими РФ Абхазією і Південною Осетією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Перед початком гри в Тбілісі регбісти збірної Грузії розташувалися на полі так, щоб утворити обриси карти Грузії - разом з окупованими Росією Абхазією і Південною Осетією.

У матчі 5-го туру ЧЄ збірна Грузії перемогла Росію 16:7. Грузинські регбісти ще після чотирьох турів достроково стали чемпіонами Європи.

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