П'яний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів. ФОТОрепортаж
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На вул. Висоцького в Одесі легковий Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda, яка в результаті удару відлетіла на припарковані машини. Пошкоджено ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Як повідомили в патрульній поліції, водій "Міцубіші" був п'яний. "Драгер" показав, що у нього в крові 2,1 проміле алкоголю. Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст.130 і ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).