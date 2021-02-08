П'яний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів. ФОТОрепортаж

На вул. Висоцького в Одесі легковий Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda, яка в результаті удару відлетіла на припарковані машини. Пошкоджено ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомили в патрульній поліції, водій "Міцубіші" був п'яний. "Драгер" показав, що у нього в крові 2,1 проміле алкоголю. Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст.130 і ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

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Фото: Думская, поліція