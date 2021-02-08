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"Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди. ФОТОрепортаж

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"Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди. ФОТОрепортаж
"Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.

Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

Також наголошується, що до початку опадів комунальники виконали превентивну обробку, передовсім, мостів, вулиць, спусків, зупинок громадського транспорту і сходів. З початком снігопаду почалася і прибирання доріг і тротуарів, в роботах задіяні 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

"Це тільки початок снігопаду. Упродовж дня, зокрема, по обіді ми очікуємо посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищаємо повторно. Прохання не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - додали в "Київавтодорі".

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Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 01
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 02
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 03
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 04
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 05
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 06
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 07
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 08
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 09
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 10

Топ коментарі

  • Маркиз
    Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
  • Палєо Мустьє
    Київ стоїть у заторах...
  • 5 копійок
    Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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