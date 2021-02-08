Зіткнення маршрутки зі снігоочисною машиною сталося на трасі "Київ-Чоп", є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО
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Сьогодні близько 7 ранку на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Синів Рівненської області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса і снігоочисної машини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Рівненської області.
Як зазначають правоохоронці, попередньо травм зазнали троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги лікарями "швидкої" відпущені. Ще один пасажир доставлений у лікарню, де в нього діагностували незначні тілесні ушкодження.
Наголошують, що всіх пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб. На місці події працює слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські.
"За зовнішніми ознаками обидва водії тверезі, втім вони будуть проходити огляд на стан сп'яніння", - додали в поліції.