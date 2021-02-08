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Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 8 лютого, під виставковим центром "Парковий" у Києві, де на форумі "Україна 30" виступає Президент України Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На мітинг зібралася пара сотень людей. Вони тримають у руках плакати з написами "Зе проти правди", "Кінець свободи слова" і "Зе нацизм".

Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.

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Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 01
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 02
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 03
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 04
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 05
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 06
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 07

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Это миллионы телезрителей?.... Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 9400 Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 1613
  • Rino Onix
    Назбирали 50 титушок, для картинки Рос пропагандонам.
  • саша паламарчук
    Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 6573
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