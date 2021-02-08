Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 лютого, під виставковим центром "Парковий" у Києві, де на форумі "Україна 30" виступає Президент України Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На мітинг зібралася пара сотень людей. Вони тримають у руках плакати з написами "Зе проти правди", "Кінець свободи слова" і "Зе нацизм".

Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.

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Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".