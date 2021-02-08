У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва Fiat в'їхав у замет і перекинувся, водій живий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС, сьогодні, 8 лютого, о 10:18 на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Fiat.







На місце події прибули рятувальники, які встановили, що автомобіль під час руху з'їхав у замет і перекинувся на дах. Водій на момент прибуття бійців перебував біля автомобіля. Для того, щоб попередити можливе загоряння, рятувальники зняли клеми з акумулятора і перевернули автомобіль за допомогою спецобладнання.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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Нагадаємо, що в ніч на 8 лютого в Києві й області почався снігопад, для прибирання доріг столиці від снігу задіяно 453 одиниці спецтехніки.