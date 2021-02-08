Вимагання $ 500 тис. нібито для екскерівництва ГПУ: Завершено досудове розслідування. ФОТО
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Завершено досудове розслідування стосовно двох осіб, які, шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди начебто одному з колишніх керівників Генеральної прокуратури України, заволоділи коштами двох громадян у сумі 500 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року підозрювані, будучи знайомими із двома фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання, повідомили їм, що мають можливість через одного з на той час діючих керівників Генеральної прокуратури України вирішити питання про закриття цього провадження.
Прийняття такого рішення вони оцінили у 500 тис доларів США, нібито для передачі їх одному з колишніх керівників Генпрокуратури, хоча насправді мали намір заволодіти вказаними коштами та розпорядитися ними на власний розсуд.
Одного з учасників оборудки викрили одразу після одержання всієї суми грошових коштів, а його спільника – в ході досудового розслідування.