Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ. ФОТО

Аеродром Бельбек поблизу Севастополя був відновлений за останні три роки.

Про це свідчать дані фотографій Криму, зроблені з космосу, які редакції Крим.Реалії надали в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України, передає Цензор.НЕТ.

Як зауважив Юлій Мамчур, який командував у 2014 році авіабригадою в Бельбеку, увагу звертає те, що від старої злітно-посадкової смуги не залишилося і сліду. Тепер є нова монолітна, вона ширша і довша. Старі ж плити російські військові розібрали і склали прямо на льотному полі.

"Інфраструктура об'єкта на 2014 рік відповідала найвищим вимогам. Ми могли приймати важкі літаки, такі як АН-124 "Руслан". Виходячи з цього, я розумію, що вони можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як ТУ-160 (ТУ-160 "Білий лебідь" - надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Може переносити ядерну зброю. - ред.). Цей аеродром точно не готується для розвитку цивільної інфраструктури, він облаштовується під військові потреби", - прокоментував Мамчур.

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Також на космічних знімках Юлій Мамчур оцінив і російський авіапарк, нарахувавши 35 винищувачів СУ-30 і СУ-35.

Те, що аеродром готують для прийому ядерної зброї, підозрюють і в космічному агентстві.

"Ми були дуже здивовані, коли в 2018 році, починаючи з другого місяця, тут почалися дуже активні роботи. Зміна довжини злітно-посадкової смуги і її зміцнення - це перша ознака того, що цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації, і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", - зазначив начальник інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергій Янчевський.

Український космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в Криму. Ці дані потім потрапляють в СБУ і Збройні сили України. А там уже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

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Українські фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм. "Росія суверенна держава і на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян та організовувати патріотичне виховання молоді", - заявила в грудні 2020 року офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.