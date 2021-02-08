ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило ще одне провадження проти колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника. Детективи зацікавились майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.

Про це стало відомо з матеріалів кримінальної справи, копія яких є в розпорядженні РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Справу на ексголову облради НАБУ зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд. Справу розслідують за 368 статті Кримінального кодексу - "Дезаконное збагачення".

Якщо вину Олійника буде доведено в суді, колишній голова Дніпропетровської обласної ради може отримати строк від п'яти до десяти років.

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Нагадаємо, наприкінці 2020 року Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".