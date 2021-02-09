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У Києві випало 30 см снігу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Фоторепортаж про те, як столиця справляється зі снігопадом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН і Київську міську держадміністрацію, за останні дві доби в столиці випало 30 сантиметрів снігу.

Тільки за вчорашній день з міста вивезли 350 тонн снігу. Про це на брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Густєльов.

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За його словами, вночі в Києві дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.

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Згідно з Адмінкодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу становить до 1700 грн.

Заступник голови КМДА також повідомив, що практично весь громадський транспорт вийшов на лінію, в місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.

У ніч на 9 лютого дорожники продовжували очищення міста від снігу, працювало вже 462 одиниці спецтехніки, задіяні 540 працівників у складі 68 бригад.

Читайте: На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко

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Снігопад у Києві тривав понад 31 годину, і комунальники не встигали розчищати дороги. Городян благають не використовувати приватне авто, і за можливості користуватися метро.

Згідно з прогнозами, сьогодні в столиці потеплішає до -2 °, а вночі температура опуститься до -6 °.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    Давно такої гарної зими не було...
  • Ned Stark
    Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
  • Антип61
    Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
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