У Києві випало 30 см снігу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН і Київську міську держадміністрацію, за останні дві доби в столиці випало 30 сантиметрів снігу.
Тільки за вчорашній день з міста вивезли 350 тонн снігу. Про це на брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Густєльов.
За його словами, вночі в Києві дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.
Згідно з Адмінкодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу становить до 1700 грн.
Заступник голови КМДА також повідомив, що практично весь громадський транспорт вийшов на лінію, в місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.
У ніч на 9 лютого дорожники продовжували очищення міста від снігу, працювало вже 462 одиниці спецтехніки, задіяні 540 працівників у складі 68 бригад.
Снігопад у Києві тривав понад 31 годину, і комунальники не встигали розчищати дороги. Городян благають не використовувати приватне авто, і за можливості користуватися метро.
Згідно з прогнозами, сьогодні в столиці потеплішає до -2 °, а вночі температура опуститься до -6 °.