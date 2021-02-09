У Києві випало 30 см снігу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фоторепортаж про те, як столиця справляється зі снігопадом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН і Київську міську держадміністрацію, за останні дві доби в столиці випало 30 сантиметрів снігу.

Тільки за вчорашній день з міста вивезли 350 тонн снігу. Про це на брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Густєльов.

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За його словами, вночі в Києві дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.











Згідно з Адмінкодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу становить до 1700 грн.

Заступник голови КМДА також повідомив, що практично весь громадський транспорт вийшов на лінію, в місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.

У ніч на 9 лютого дорожники продовжували очищення міста від снігу, працювало вже 462 одиниці спецтехніки, задіяні 540 працівників у складі 68 бригад.

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Снігопад у Києві тривав понад 31 годину, і комунальники не встигали розчищати дороги. Городян благають не використовувати приватне авто, і за можливості користуватися метро.

Згідно з прогнозами, сьогодні в столиці потеплішає до -2 °, а вночі температура опуститься до -6 °.