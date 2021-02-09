Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради. ФОТО

Член партії "Опозиційна платформа - За життя" Карина Дячун, яка працювала секретаркою народного депутата від цієї політсили Іллі Ківи, стала заступницею голови Полтавської районної ради. У липні 2019 року вона була визнана винною в крадіжці смартфона iPhone 6 Plus вартістю 4100 грн.

Як пише "Полтавщина", інцидент стався в магазині Та-Da. Дівчина непомітно взяла телефон і, вимкнувши, забрала собі. Однак після ввімкнення вдома на нього надійшов дзвінок від правоохоронця, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік попросив повернути телефон. Зрештою все закінчилося судом. 22-річна уродженка села Діброва Котелевського району Полтавської області повністю визнала свою вину та розкаялась. Їй присудили штраф у розмірі 850 грн.

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Попри скандальний момент у своїй біографії, Дячун, яка, до речі, є випускницею Харківського університету внутрішніх справ, вирішила балотуватися на місцевих виборах у 2020 році. У листопаді вона стала депутаткою Київської райради Полтави, однак обрала мандат депутата Полтавської районної ради і в січні 2021 року була обрана заступницею її голови.

Ківу не здивувало минуле його колишньої секретарки, і він висловив свою підтримку Дячун. "Вона працювала в офісі моїм секретарем. Щодо суду, то запитаю: ну й що? Я мав судимість. Я дивлюсь не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "Від суми та тюрми – не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висування", – сказав нардеп.





