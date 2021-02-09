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Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради. ФОТО

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Член партії "Опозиційна платформа - За життя" Карина Дячун, яка працювала секретаркою народного депутата від цієї політсили Іллі Ківи, стала заступницею голови Полтавської районної ради. У липні 2019 року вона була визнана винною в крадіжці смартфона iPhone 6 Plus вартістю 4100 грн.

Як пише "Полтавщина", інцидент стався в магазині Та-Da. Дівчина непомітно взяла телефон і, вимкнувши, забрала собі. Однак після ввімкнення вдома на нього надійшов дзвінок від правоохоронця, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік попросив повернути телефон. Зрештою все закінчилося судом. 22-річна уродженка села Діброва Котелевського району Полтавської області повністю визнала свою вину та розкаялась. Їй присудили штраф у розмірі 850 грн.

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Попри скандальний момент у своїй біографії, Дячун, яка, до речі, є випускницею Харківського університету внутрішніх справ, вирішила балотуватися на місцевих виборах у 2020 році. У листопаді вона стала депутаткою Київської райради Полтави, однак обрала мандат депутата Полтавської районної ради і в січні 2021 року була обрана заступницею її голови.

Ківу не здивувало минуле його колишньої секретарки, і він висловив свою підтримку Дячун. "Вона працювала в офісі моїм секретарем. Щодо суду, то запитаю: ну й що? Я мав судимість. Я дивлюсь не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "Від суми та тюрми – не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висування", – сказав нардеп.

Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради 01
Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради 02
Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради 03

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Топ коментарі

  • Ben23
    "… является выпускницей Харьковского университета внутренних дел" - я смотрю это кузница кадров ещё та в Харькове, постоянно на слуху этот рассадник совдеповщины в ментовской полицейской среде.
  • Zelya Vsyo
    Фамилия Дрочун ей бы больше подошла. Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета - Цензор.НЕТ 3535
  • Паравоз
    Мы живем в интересное время, когда воры и бандиты считают того, кто живет по закону, умственно отсталым.
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