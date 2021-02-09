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Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на в'їзді стоїть 1400 фур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На в'їздах у місто зібралося вже понад 1400 вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України, для ліквідації наслідків сильного снігопаду в Києві задіяли бронетранспортери і трактори.

Через тривалий снігопад і морозну погоду на окремих ділянках доріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що призвело до транспортного колапсу. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

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Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 01
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 02
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 03
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 04

Укравтодор в свою чергу забезпечив проїзд державними дорогами Київської області і розчистив 50 км основних магістралей столиці.

"За кілька годин роботи це дало змогу впустити в Київ частину фур, які ще з вечора скупчуються на в’їздах до міста. Йдеться про вул. Бажана – яка веде до траси М-03 Київ – Харків, вул. Заболотного – М-05 Київ – Одеса, а також під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до метро "Житомирська"", - наголошується в повідомленні "Укравтодору", опублікованому на сторінці в фейсбук.

На цей момент на в'їздах до Києва зібралося понад 1400 вантажівок.

"Обмеження для фур щодо в'їзду в місто ускладнює рух для авто, снігоприбиральної техніки і водіям вантажівок, які майже добу чекали, коли відкриють місто", - підкреслюють в "Укравтодорі".

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На думку держагентства автодоріг, ситуація, що склалася, також нагадує про важливість будівництва Київської об'їзної дороги, яка зможе розвантажити столицю від транзитного транспорту.

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Топ коментарі

  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 9177
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Аляска, Канада... Япония!
    Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5851
  • Tat Prut
    Разве они живут??? Они мучаются там на своих алясках и канадах...
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