Із загиблим на фронті 24-річним воїном 28-ї ОМБр Назарієм Поліщуком попрощалися в Черкаській області. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 лютого, у селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області відбулася церемонія прощання з Назарієм Івановичем Поліщуком, 1996 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок поранень, не сумісних з життям, яких зазнав у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Вісті Черкащини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У селі Вотилівка Лисянського району попрощалися із 24-річним атовцем Назарієм Поліщуком. 6 лютого чоловік загинув від вибуху невстановленого пристрою. За тиждень у нього закінчувався контракт і військовий мав повертатися додому", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули 6 лютого через підрив на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Разом із Назарієм Поліщуком загинув солдат 28-ї ОМБр Олексій Подвезенний. Ще один військовослужбовець зазнав важких поранень, за його життя зараз борються лікарі у Дніпрі.







