Вимагачів на чолі зі "смотрящим" затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

Учасники угруповання викрадали людей і вимагали у них гроші.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер угруповання - 33-річний мешканець області - так званий "смотрящий" за Червоноградським районом.

"Він, маючи за плечами кримінальний досвід - вчинення розбоїв, вбивства - та авторитет серед криміналітету, підшукав собі "помічників" - шістьох жителів Львова та області від 21-го до 44-х років. Через них він поширював свій злочинний вплив", - говориться в повідомленні.

Слідчі встановили, що 30-річний учасник угруповання взяв у місцевого підприємця в борг 200 тисяч доларів США. Не бажаючи його повертати, звернувся по допомогу для вирішення питання до "смотрящого". Надалі п’ятеро членів злочинної групи за вказівкою "авторитета", отримавши інформацію про підприємця від свого "колеги", розробили план викрадення, аби змусити його відмовитися від повернення боргу.

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У листопаді 2020 року зловмисники викрали підприємця та погрозами розправи над родиною у разі звернення до правоохоронних органів змусили його погодитися на вимоги зловмисників, а також зобов’язали підприємця сплачувати їм щомісячно по 5000 гривень за безперешкодне ведення бізнесу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, посвідчення співробітників правоохоронних органів і одяг з логотипами різних підрозділів.

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