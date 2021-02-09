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Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

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У Києві правоохоронці затримали члена злочинної групи, яка спеціалізувалася на здирництві неіснуючих боргів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 01

Для отримання 56 тис. євро, фігуранти здійснювали моральний тиск на жителя столиці і навіть погрожували вбивством.

У понеділок, 8 лютого, одного зі зловмисників поліцейські затримали під час одеожання 4000 доларів і 5000 євро - частини погашення "боргу".

Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 02

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Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 03

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Після проведення необхідних слідчих і процесуальних заходів буде дано правову оцінку іншим учасникам злочинної групи, зазначили в поліції.

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Топ коментарі

  • Гельдрих
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    Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
  • belge
    Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 Сука, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
  • Гельдрих
    по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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