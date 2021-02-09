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На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

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У Закарпатській області двох військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону затримали під час одержання хабарів за сприяння контрабанді сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 01

Прикордонники, незалежно один від одного, вирішили отримати хабаря за сприяння у тих ділянках своїх підрозділів протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням сигарет у країни ЄС.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 02
На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 03

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Сьогодні правоохоронці затримала одного з хабарників після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів. Другий військовослужбовець був затриманий після одержання 900 доларів хабарая.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 04

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 05

Досудові розслідування стосовно двох військовослужбовців Мукачівського загону відкрито за ч. 3 ст. 368 КК "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".

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Топ коментарі

  • Michelangelo Buonarroti
    Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
  • Ольга Мирна 46880c83
    Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
  • Aleksandr Ermak
    нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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