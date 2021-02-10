У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, загинули водії. ФОТО

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, в результаті якої загинули водії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар Національної поліції регіону Юрій Сулаєв.

За його словами, ДТП сталася напередодні близько 18:00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро.

"Попередньо встановлено, що зіткнулися дві вантажівки. Обидва водії загинули на місці", - повідомив Сулаєв.

Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

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