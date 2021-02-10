"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка. ФОТО ДНЯ

Кияни помітили, як співробітники ЖЕКу чистять сніг на Дніпровській набережній лопатами, зробленими з табличок, які встановлювали на відкритих мером Києва Віталієм Кличком спортивних майданчиках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що в Києві вже кілька років встановлюють спортмайданчики "StreetWorkout" за міською програмою "Безкоштовний спорт доступний кожному".

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Нагадаємо, що третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативний стан для громадського транспорту.