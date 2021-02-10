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"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка. ФОТО ДНЯ

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Кияни помітили, як співробітники ЖЕКу чистять сніг на Дніпровській набережній лопатами, зробленими з табличок, які встановлювали на відкритих мером Києва Віталієм Кличком спортивних майданчиках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 01

Зазначимо, що в Києві вже кілька років встановлюють спортмайданчики "StreetWorkout" за міською програмою "Безкоштовний спорт доступний кожному".

Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 03

Нагадаємо, що третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативний стан для громадського транспорту.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
  • Скромный Кролик
    "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
  • Сергей Пустовит 6108b1ca
    Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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