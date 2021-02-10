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Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр. ФОТОрепортаж

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Відповідно до планів міжнародного військового співробітництва район проведення операції Об'єднаних сил відвідала спільна делегація Генерального командування Збройних сил Республіки Польща та представники спільної литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, під час брифінгу командир ОТУ "Північ" полковник Володимир Горбатюк "ознайомив делегацію з оперативною обстановкою в районі відповідальності, з особливостями виконання завдань щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності держави на сучасному етапі та поділився бойовим досвідом щодо стримування російського агресора".

Під час відвідування розташування однієї з бригад польським партнерам і представникам ЛитПолУкрбригу були продемонстровані основні зразки зброї, засобів індивідуального захисту особового складу та сучасні засоби зв’язку.

Під час обговорення гості відмітили і важливість втілення реформ у ЗС України, у тому числі і щодо підвищення ролі сержантського складу.

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"Ми підтримуємо наших партнерів – українських військових у їхній боротьбі за територіальну цілісність країни, вивчаємо ваш бойовий досвід для підготовки польських військових. Це стане нам у нагоді у подальшій співпраці та успішних спільних дій на запланованих міжнародних військових навчаннях", - зазначив керівник польської делегації генерал-майор Марек Соколовскі.

Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 01
Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 02
Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 03
Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 04

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Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 05
Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр 06

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Топ коментарі

  • товарищ Маузер 2
    вся история Второй мировой в СССР засекречена полностью... есть только сказки маршала Жукова и ещё ряд номенклатурных изданий...
  • Yuriy Smith
    Здраво!
    бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
    А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11 Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4359
  • morbius2014
    Вони можуть воювати тільки в конфліктах під егідою ООН. 3/4 складу це поляки і місце дислокації в Польщі.
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