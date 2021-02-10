Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо зараз активісти Нацкорпусу блокують базу бойовиків Ківи-Медведчука, які готувались до провокацій у столиці.

Про це йдеться на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій і дестабілізації ситуації в країні. Не раджу нікому погоджуватися на фінансові пропозиції ватних партій і брати участь у подібних "акціях непокори" на підтримку проросійських інтересів у нашій державі ", - заявив лідер "Національного корпусу" фАндрій Білецький.

Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи бойовиків.

Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними.

Ми вже неодноразово звертали увагу на діяльність силових загонів, які фінансуються з Російської Федерації через кума Путіна Медведчука. Так, минулого року в Люботині Харківської області СБУ викрила величезний схрон зброї, який за нашою інформацією, пов’язують з куратором т.зв. громадської організації "Патриоты – за жизнь", народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Ми знаємо наскільки важливо Росії через своїх агентів дестабілізувати ситуацію в країні. Задля цього вони готові на будь-які провокації. Ігнорування їхньої діяльності з боку правоохоронців створює небезпеку для кожного громадянина України.

Національний Корпус просить розголосу ЗМІ! Наразі ми знаходимось за адресою Тверський тупик, 3 і чекаємо на журналістів.

Активісти Нацкорпусу затримали одного з бригадирів тітушок ОПЗЖ біля їхньої бази на Тверському тупику в Києві. За його словами, тітушки зокрема брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ, ініційованих на підтримку закритих рішенням РНБО проросійських телеканалів.

У чоловіка активісти знайшли дозвіл на зброю та зошит із записами, де, зокрема, згадується "ОПЗЖ", зазначені розцінки за роботу.

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"Платили 10 тис. грн на місяць, зарплата. Завдання різні ставили. В основному підтримка мітингів", - розповів тітушка", - заявили в Нацкорпусі.