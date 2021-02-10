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США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac. ФОТОрепортаж

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Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території Воєнно-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 01

Всього українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac і інше супутнє обладнання.

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 02
США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 03

"Починаючи з 2014 року ми з нашими колегами провели понад 200 заходів загальної підготовки. Сьогодні ми отримали човни, водолазне обладнання, тепловізори та засоби зв'язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Все це - підтримка наших друзів на шляху до вільної і незалежної України, - зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 04

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США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 05

Також він розповів, що в першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульні катери від США.

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 06
США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 07
США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 08

Під час церемонії представникам військових частин ВМС України були вручені сертифікати на передану техніку і засоби.

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 09

США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac 10

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Вы бы прежде чем смеяться узнайте сколько они стоят будете удивлены.Согласен хочется корветов но и эти лодки для морской пехоты нужны.
  • Салаутдин
    США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac - Цензор.НЕТ 3420
  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Ми вже до надувних лодок опустились...Наступним може бути анонс - США передали Україні сто батончиків "Снікерс"...Я не хочу нікого зневажити,але то якось принизливо на державному рівні отримувати таку "помощь"...
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