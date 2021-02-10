США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac. ФОТОрепортаж

Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території Воєнно-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Всього українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac і інше супутнє обладнання.





"Починаючи з 2014 року ми з нашими колегами провели понад 200 заходів загальної підготовки. Сьогодні ми отримали човни, водолазне обладнання, тепловізори та засоби зв'язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Все це - підтримка наших друзів на шляху до вільної і незалежної України, - зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Також дивіться: Українські та американські ВМС провели навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Також він розповів, що в першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульні катери від США.







Під час церемонії представникам військових частин ВМС України були вручені сертифікати на передану техніку і засоби.