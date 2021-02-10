У Краматорську вшанували пам'ять жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ "Смерч" в 2015 році. ФОТОрепортаж

У Краматорську вшанували пам'ять жертв обстрілу міста з РСЗВ "Смерч" найманцями РФ 10 лютого 2015 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У заході взяли участь командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, військові, місцеві жителі, представники обласної та місцевої влади.





Присутні вшанували жертв обстрілу хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятних знаків. Військовий капелан відправив літургію по загиблих.

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Нагадаємо, 10 лютого 2015 року, російсько-окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому і густонаселених районів Краматорська. В цей день, починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Місто обстріляли з великокаліберних систем залпового вогню. За даними Донецької ОДА, загинуло 17 осіб, зокрема 9 військових ЗСУ. 64 особи зазнали поранень. Серед них 5 дітей. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 41 будівлю.