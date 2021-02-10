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Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту "КРОК", - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці розкрили шахрайську схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності "КРОК".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 01

Організував схему колишній ректор одного з медичних вишів разом із двома помічниками, використовуючи широке коло знайомств у Міністерстві охорони здоров'я України та державної організації "Центр тестування".

"За винагороду від $3 тис. він обіцяв вирішити питання з успішною здачею ліцензованих іспитів і отриманням відповідного сертифіката. Отримавши "замовлення", ексректор пропонував викладачам і студентам-відмінникам за $500 здати інтегрований тестовий іспит замість клієнта. Для цього він разом зі співучасниками міняли фотографію в паспорті замовника на фото підставного студента, який успішно здавав іспит, отримував сертифікат і можливість продовження подальшого навчання на медичному факультеті", - сказано в повідомленні.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 02

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 03
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 04

Вже встановлено низку епізодів здачі іспиту за підробленими паспортами і понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів за згаданою шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 05
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 06
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 07

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру трьом особам за фактом шахрайства (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем проживання цих осіб і за місцем проведення іспитів було знайдено екзаменаційні роботи підставних студентів, документація про проведення іспитів, бланки сертифікатів про успішне проходженні іспитів.

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Топ коментарі

  • Имярек
    Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
  • Oleg Mamont
    в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
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