Терористів "Ісламської держави" затримали співробітники СБУ на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині СБУ викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Її лідером є бойовик, який перебуває в розшуку в одній із країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами він прибув до України і зібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:

• вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу;

• гранату Ф-1;

• 8 гранатометних пострілів;

• іноземну валюту;

• банківські картки;

• чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації "ІД", релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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