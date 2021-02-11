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Терористів "Ісламської держави" затримали співробітники СБУ на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Київщині СБУ викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Її лідером є бойовик, який перебуває в розшуку в одній із країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами він прибув до України і зібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:

• вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу;
• гранату Ф-1;
• 8 гранатометних пострілів;
• іноземну валюту;
• банківські картки;
• чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації "ІД", релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 01
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 02
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 03
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 04
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 05
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 06

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    чурбани кацапські...
  • Olexandr Chornogorodskij
    дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
  • germ germ
    ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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