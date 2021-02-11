30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.
"11 лютого приблизно об 11:00 на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу перебуває підозрілий чоловік із сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації "Грім", чоловіка затримали. Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Наразі його доставлено до територіального відділення поліції для з'ясування обставин події", - йдеться в повідомленні.
На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.
Зазначається, що на місці події небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.