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30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину у Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

"11 лютого приблизно об 11:00 на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу перебуває підозрілий чоловік із сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації "Грім", чоловіка затримали. Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Наразі його доставлено до територіального відділення поліції для з'ясування обставин події", - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

Зазначається, що на місці події небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

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30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 01
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 02
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 03
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 04

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
  • Панас Стець
    человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
  • Lvbnhj
    Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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