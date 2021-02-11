Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО

Зграї синіх псів бродять по Дзержинську Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють місцеві жителі, зграї синіх собак бродять в околицях підприємства "Дзержинське оргскло". Вочевидь, собаки набули синього відтінку після того, як викупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос і інші речовини, які при потраплянні на шкіру чи шерсть можуть давати такий відтінок.

За словами глави "Дзержинського оргскла", раніше собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.

Дивіться також: Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем. ВIДЕО





