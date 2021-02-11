Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО
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Зграї синіх псів бродять по Дзержинську Нижегородської області РФ.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють місцеві жителі, зграї синіх собак бродять в околицях підприємства "Дзержинське оргскло". Вочевидь, собаки набули синього відтінку після того, як викупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос і інші речовини, які при потраплянні на шкіру чи шерсть можуть давати такий відтінок.
За словами глави "Дзержинського оргскла", раніше собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.