Новини

Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО

2481353
Зграї синіх псів бродять по Дзержинську Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють місцеві жителі, зграї синіх собак бродять в околицях підприємства "Дзержинське оргскло". Вочевидь, собаки набули синього відтінку після того, як викупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос і інші речовини, які при потраплянні на шкіру чи шерсть можуть давати такий відтінок.

За словами глави "Дзержинського оргскла", раніше собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.

Дивіться також: Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем. ВIДЕО

Росіяни злякалися синіх собак 01
Росіяни злякалися синіх собак 02
Росіяни злякалися синіх собак 03

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Синие собаки - фигня, в сравнении с зелеными баранами Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 419
  • Топ Ган
    Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 1671 Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 6066
  • Solomon c5c4359c
    То смерть к вам пришла, козломордые.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини