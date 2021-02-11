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Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж

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Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - зазначив президент.

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Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Зеленський вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки.

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 01
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 02
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 03
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 04

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
  • саша паламарчук
    Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
  • Bogdan_
    непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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