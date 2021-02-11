Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж
1065384
Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.
"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - зазначив президент.
Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".
Зеленський вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки.