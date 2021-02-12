Затримано вербувальника, який наймав українських моряків перевозити нелегалів із Туреччини в ЄС. ФОТО

Частина завербованих ним моряків зараз сидить у тюрмах Італії та Греції.

Чоловіка затримали на території аеропорту "Київ". Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року підозрюваний разом зі спільниками підшукував на материковій частині України моряків, які були в тяжкому матеріальному становищі. Надалі, через тимчасово окуповану територію АР Крим, морським шляхом моряків доставляли до берегів Туреччини, звідки вони як члени екіпажів морських суден переправляли нелегальних мігрантів у країни Європейського Союзу", - сказано в повідомленні.

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Частину завербованих таким чином громадян України було затримано і зараз вони відбувають покарання на території Італії та Греції.

"Раніше, 31 жовтня 2020 р, згаданому учаснику злочинної організації було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена організованою групою) ... Сьогодні Голосіївський районний суд м.Києва до затриманого застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави 681 тис. грн", - розповіли в прокуратурі.