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Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 01

"Сьогодні виповнюється рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеосяжного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хто не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", - заявив Зеленський.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 02

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 03

Він нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799. У 2019 було вбито 100 військових, поранено 507. У 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.

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Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 04

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 05

Президент зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 06

Посли іноземних держав також поклали квіти до меморіалу і вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Миротворець обдовбаний !!! ))))
  • Ksenia VB
    Скільки вбитих військових завдяки твоєму режимові ?
  • саша паламарчук
    Ненавиджу тебе сука сциклива.
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