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Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна в зв'язку з пожежею, що сталася в жовтні 2015 р. в м. Сватове (Луганська область) на польових складах сил АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 01

"За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів. Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - говориться в повідомленні.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 02

Внаслідок цього було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 03
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 04
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 05
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 06

Таким чином, особи підозрюються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 07
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 08

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 в м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло 3 військовослужбовців і 1 цивільний, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

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Топ коментарі

  • Ben23
    Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
  • Ирина Писковая
    нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
  • саша паламарчук
    це сарказм
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