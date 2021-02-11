Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську. ФОТО

Народний депутат "Слуги народу" і лідер забороненої в Україні Комуністичної партії відвідали Всебілоруські народні збори.

Про це пише у Фейсбуці журналістка "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Лукашенко вкотре говорив про "заколот", про те, що "я свою країну нікому не віддам", згадував Каддафі і Хусейна, які хотіли ощасливити свої народи, обіцяв, що "ми будемо вмирати за Росію" і про те, що він "відстрілюється з Путіним спиною до спини". Нічого нового. Просто цікава деталь - в залі присутній лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко", - написала Ромалійська.







"Слуга народу" Євген Шевченко сам відзвітував про участь у заході у себе на сторінці.

"Він сам із гордістю постить фото і відео. Мабуть, захоплюється диктатурою і тим, як там людей вбивають, тисячами б'ють, ґвалтують, і сотні вже сидять, а нові терміни все виносять і виносять", - зазначила Ромалійська.

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