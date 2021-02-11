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"Будиночок кохання": біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина. ФОТО

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Поруч з Офісом президента на вулиці Банковій з'явилася локація до Дня закоханих - "будиночок кохання".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Святковою локацією до дня закоханих є намет у червоно-рожевих кольорах із написами "love".

Усередині намету розташовано карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена і повісити замок у наметі.

Замки видають усім охочим безкоштовно.

"Можна повісити свої замочки, а можна і наші. Ми їх видаємо безкоштовно всім охочим парам", - розповів працівник локації.

Святкова локація розташована на тому самому місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.

Будиночок кохання: біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина 01
Будиночок кохання: біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина 02
Будиночок кохання: біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина 03

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Топ коментарі

  • Nick Sochenko
    На фронті загиблі та штрафи за стрільбу, асоціація, закон про мову, енергетика, перейменування Бандери, а преЗЕдент-говнокомандувач займається, тим часом, валентинками. Горіти вам у пеклі 73% тупих йолопів
  • Герхард
    Банковая теперь - улица красных фонарей.

    Все ляди сидят в ОП.
  • Valery Greff
    вiслюка уже мылят?
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