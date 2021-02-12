Масштабне ДТП в Техасі. 133 автомобілі зіткнулися через ожеледицю, 6 людей загинули, понад 60 постраждали. ВІДЕО+ФОТО
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В американському місті Форт-Уерт, в штаті Техасі сталася наймасштабніша дорожньо-транспортна пригода цього року, в результаті якої були розбиті 133 автомобілі.
Про ДТП пише місцеве видання Dallas Morning News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На цей момент відомо, що через аварію загинули як мінімум шість осіб, ще 65 постраждали. Причиною ДТП стало обмерзання дороги.
Очікується, що кількість постраждалих буде рости, оскільки все більше людей звертаються по допомогу.
Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках.
За даними ЗМІ, великі аварії через погодні умови відбулись і в інших частинах штату. У них загинули ще не менше трьох осіб.