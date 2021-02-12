Із загиблим від кулі снайпера найманців РФ воїном 81-ї оаембр Олександром Глушком попрощаються завтра в Полтаві. ФОТО

Завтра, 13 лютого, в місті Полтава близько 11.00 на площі перед будівлею Полтавської обласної державної адміністрації розпочнеться церемонія прощання з Олександром Вікторовичем Глушком, 11.11.1984 року народження, уродженцем села Рунівщина Полтавської області, солдатом, водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5-ї батальонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув 11 лютого близько 09.15 в районі смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.