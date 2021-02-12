Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

На Чернігівщині Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню земель державного підприємства Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, у 2017 році дослідне господарство подало до Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області документацію на реєстрацію земельної ділянки загальною площею 128 гектарів. Під час подальшої процедури переведення землі у постійне користування підприємству було виявлено, що кадастровий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її конфігурацію. В інтересах приватних виробників сільгосппродукції посадовець штучно зменшив площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли відчуження 52-х гектарів землі дослідного господарства та її передачу у приватну власність.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи реєстратора. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та електронні ключі доступу до баз Держгеокадастру, які долучено до матеріалів справи.

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Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.













Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до оборудки.