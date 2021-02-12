Несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медвідходів виявлені на Київщині та Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Задокументовано факти грубого порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами підприємством-ліцензіатом з Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора, 11 лютого, проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат. В результаті правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, органічні медичні відходи, предмети із залишками біологічних рідин, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.

Згідно із правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість встановлено: підприємство, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів, розташованих на території Миколаївської та Київської областей.

Правоохоронці проводять заходи для убезпечення громадян. Окрім того, про факт виявлення небезпечних відходів будуть поінформовані представники органів місцевої влади для вирішення питання щодо організації належної утилізації виявлених відходів.

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України).

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Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію дій правопорушників за ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.















