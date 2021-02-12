Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу

Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

Зеленський привітав Сі Цзіньпіна і народ Китаю з Новим роком за східним календарем, прикріпивши фото столиці Непалу - Катманду.

Пізніше пост був видалений і опублікований новий, але без картинки.

"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю", - говорилося в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським

Зазначимо, на фото зображена площа Дурбар Сквер, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.





