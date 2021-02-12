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Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу

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Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу
Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

Зеленський привітав Сі Цзіньпіна і народ Китаю з Новим роком за східним календарем, прикріпивши фото столиці Непалу - Катманду.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 01

Пізніше пост був видалений і опублікований новий, але без картинки.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 02

"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю", - говорилося в повідомленні.

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Зазначимо, на фото зображена площа Дурбар Сквер, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 03
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 04
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 05

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 142
  • Sophia-Maria Duglass
    Это все Мендель куролесит 😀😀😀
  • Русский Алкаш
    Пока все в школе учили географию, зеленский учился играть на рояле без рук.
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