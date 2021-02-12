Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу
20 673162
Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.
Зеленський привітав Сі Цзіньпіна і народ Китаю з Новим роком за східним календарем, прикріпивши фото столиці Непалу - Катманду.
Пізніше пост був видалений і опублікований новий, але без картинки.
"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю", - говорилося в повідомленні.
Зазначимо, на фото зображена площа Дурбар Сквер, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.