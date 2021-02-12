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Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

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Держприкордонслужба України на три роки заборонила в'їзд у країну громадянці РФ, яка незаконно відвідувала окупований Крим влітку 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" виявили чергову порушницю, громадянку Російської Федерації. Під час контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту з'ясували, що півострів Крим жінка незаконно відвідувала кілька років тому. Прикордонники звернули увагу на іноземку, оскільки щодо неї була попередня інформація від інших правоохоронних органів про можливе незаконне відвідування Криму.

"Під час встановлення всіх обставин стало відомо, що росіянка 1967 року народження потрапила до Сімферополя літаком із Москви влітку 2018 року. В окупованому Росією Криму вона брала участь у гала-концерті, оскільки є танцівницею і хореографом. Через порушення прикордонники заборонили їй в'їзд в Україну на 3 роки", - підкреслюють у прикордонному відомстві.

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Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 01
Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 02

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Ни хрена себе танцовщица 1967 года рождения.А при Украине в крымских стриптиз клубах помоложе девушки были.
  • Fjall_Raven
    ветеранка хора александрова. отбилась от стада и опоздала на тот самолёт ))
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Вот пусть и танцует"каленку-маленку" в Магадане, Воркуте, ***********.
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