Новини Фото • Силовики

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ. ФОТО

13 84120
Кіберфахівці Служби безпеки України виявили у Львівській області схему привласнення криптовалюти через несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних системи громадян і комунальних електромереж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 01

За даними попереднього розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки. Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу ділки здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 02

У ході обшуків за адресами розміщення технологічного обладнання та за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

Також читайте: Рада зробила перший крок до легалізації криптовалют

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 03

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії

Читайте: Кіберполіція викрила угруповання, що легалізувато $42 млн, злочинно отриманих на ринку криптовалютат

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sopko Tom
    майнеров не жалко
  • Сергей Иванофф
    Какой херней занимается СБУ! Где тут угроза безопасности Украины?!
    Самое страшное, это воровство электроэнергии, но судя по фото, они как раз на дурняка тратили свое электричество, которое и оплачивали. Поскольку в компах ни бум бум, дали свой логин и пароль и какая то мизерная часть битков ушла налево. Лохи оказались не совсем лохами и заявили. А силовики, точнее их руководство, думая о пенсии, легко возбуждаются на слово биткоин. Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6100
  • Sophia-Maria Duglass
    Если где-то прибыло, то где-то убыло? Это воровство ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини