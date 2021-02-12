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На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень. ФОТО

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Учасники акції протесту проти високих цін на газ у Полтавській області знову перекрили трасу "Київ-Харків".

Як інформує "УНІАН" із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу в декількох місцях і планують це робити кілька годин, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень 01

Зокрема, протести проходять у Полтаві, під Лубнами, Хоролом і Оржицею.

Пікетники тримають плакати "Полтавський газ - українцям по 3 гривні", "Тарифи ЖКГ - зашморг на шиї народу" та інші.

Як повідомив журналіст місцевої телекомпанії "Лубни" Олександр Назарець, під Лубнами протестувальники вимагають від парламенту і Кабінету Міністрів прийняти рішення, які дадуть можливість знизити ціну на газ до, максимум, 3 гривень за кубометр, від НКРЕКП - скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз", а від Лубенської міської ради – утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу щонайменше удвічі.

Через перекриття руху під Лубнами утворилися затори із понад 100 автомобілів з кожного боку перекритою траси.

На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень 02

Також дивіться: "Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • виталий пшеничко
    Нихера не понял,эпоха ж бедности закончилась. Что вам ещё надо?
  • Scorpman Y
    Ситуация на дороге позавчера."...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".... Дратуется ОНО!
  • Scorpman Y
    при Порохе, зебил, газ был по 250-300 в мире, а не по 50-80 как при твоем любимом вовке-шмаркле На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 2987
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