На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень. ФОТО

Учасники акції протесту проти високих цін на газ у Полтавській області знову перекрили трасу "Київ-Харків".

Як інформує "УНІАН" із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу в декількох місцях і планують це робити кілька годин, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, протести проходять у Полтаві, під Лубнами, Хоролом і Оржицею.

Пікетники тримають плакати "Полтавський газ - українцям по 3 гривні", "Тарифи ЖКГ - зашморг на шиї народу" та інші.

Як повідомив журналіст місцевої телекомпанії "Лубни" Олександр Назарець, під Лубнами протестувальники вимагають від парламенту і Кабінету Міністрів прийняти рішення, які дадуть можливість знизити ціну на газ до, максимум, 3 гривень за кубометр, від НКРЕКП - скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз", а від Лубенської міської ради – утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу щонайменше удвічі.

Через перекриття руху під Лубнами утворилися затори із понад 100 автомобілів з кожного боку перекритою траси.

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