Україна передала Франції викрадену в 2018 році з музею в Нансі картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель". ФОТОрепортаж
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко і мер Нансі Матьє Кляйн підписали акт передачі картини місту і місцевому музею образотворчого мистецтва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні завдяки нашим спільним зусиллям картина Поля Сіньяка повернулася до Нансі. Я надзвичайно радий, що Україна виконала свою важливу місію у поверненні цього шедевру до Франції. Українські й французькі експерти чудово виконали свою роботу. Україна, яку я представляю, є надійним другом і партнером Франції", - заявив дипломат.
Своєю чергою керівники Нансі й департаменту Мерт і Мозель, присутні на церемонії французькі урядовці, представники правоохоронних органів і музейники відзначили внесок України у розкриття та розслідування викрадення картини та її повернення до Франції.
Полотно Сіньяка буде доступними для огляду після реставрації та завершення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.
Картину французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" викрали з художнього музею в місті Нансі у травні 2018 року.
Навесні 2019 року картина була виявлена у Києві під час обшуку у підозрюваних у вбивстві бізнесмена Сергія Кисельова.
Поль Сіньяк (11 листопада 1863 р.- 15 серпня 1935 р.) – відомий французький художник-неоімпресіоніст, пейзажист, історик та теоретик мистецтва.
Картина "Порт Ла-Рошель" датована 1915 роком. Її вартість оцінюється у 1,5 млн євро.